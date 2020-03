L’intérieur des 76ers Joel Embiid va donner 500 000$ pour soutenir la lutte contre le coronavirus et afin d’aider les employés de son équipe, pénalisés par la suspension de la saison NBA.

76ers star Joel Embiid says he is donating $500,000 to coronavirus relief and helping team workers who are temporarily reducing their salary during pandemic.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 24, 2020