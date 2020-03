Andrew Bogut raconte son expérience des matchs sans public

Andrew Bogut a, en Australie, expérimenté ce que la NBA avait envisagé (et envisage toujours en vue d’une potentielle reprise dans les mois à venir) de faire avant que le test positif de Rudy Gobert au coronavirus n’entraîne la suspension de la saison le 11 mars : jouer sans public.

« C’était plus cool pendant 5 minutes puis ensuite ça devient juste bizarre. C’était bizarre comme situation. Aucune ambiance. Mais dans le même temps c’était aussi ‘du pur basket’ dans un sens sans la présence d’un public. Les arbitres n’étaient pas intimidés par des bruits de foule. Du point de vue d’un puriste, on ne peut pas faire plus pur que ça, mais ça faisait bizarre tous ces sièges vides. Ce que j’en pense personnellement c’est qu’une fois que ça reprendra, ça devrait se faire avec tout le monde, parce que public ou pas public, vous allez toujours interagir avec des gens de toute façon, il y a toujours un regroupement de personnes. » Andrew Bogut