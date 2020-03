Carmelo Anthony : « Si la NBA n’avait pas suspendu la saison, les autres ligues n’auraient pas suivi »

De retour à la compétition depuis novembre avec Portland, Carmelo Anthony tournait à 15.3 points et 6.3 rebonds par match en 32.5 minutes de moyenne avant la suspension de la saison liée à l’épidémie de coronavirus, annoncée le 11 mars. Dans sa 17ème année NBA, l’ailier de 35 ans a salué la décision d’Adam Silver et souligné le poids de la NBA outre-Atlantique.

Took a trip to a vineyard in Oregon to taste some of the best vintage wine there is. I also talk a little about the NBA suspension. Stay safe out there. #MeloMondays #007 #stayme7o https://t.co/qMgTA6pqqS pic.twitter.com/XQkSgka4hV

— Carmelo Anthony (@carmeloanthony) March 23, 2020