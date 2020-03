Carmelo Anthony, le « petit grassouillet » que Dwyane Wade voyait n°1; « Si j’étais allé à Detroit, je sais que j’aurais eu 2, 3 bagues »

Et si Carmelo Anthony avait été drafté par les Pistons en 2003 ? L’ailier, en live avec Dwyane Wade sur Instragram, a donné sa vision des choses hier.

Menés par Chauncey Billups, Richard Hamilton, Tayshaun Prince et Rasheed Wallace, les Pistons ont remporté le titre aux dépens des Lakers en 2004. Ils se sont inclinés 4-3 en Finales contre les Spurs l’année suivante. Melo est le seul joueur du top 5 de cette cuvée à ne pas avoir glané de titre jusqu’ici.

« – Je me souviens t’avoir vu jouer avant la draft et me dire : ‘Ptain, ce petit grassouillet là, il est bon !!’ (les deux éclatent de rire).

– C’était la pizza de New York ça.

– À l’époque, j’en savais très peu sur LeBron, il était au lycée. Et quand j’ai quitté ce match où je t’avais vu jouer, je me souviens m’être dit : ‘Ok, on tient le n°1 de la draft là’. T’avais mis genre 30 points à l’équipe d’en face, mais trop facile. Parce que je ne connaissais pas encore bien LeBron et encore moins Darko (Milicic, 2ème choix devant Melo).

– Qui ? (éclats de rire). »