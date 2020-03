Jayson Tatum : « On a eu peur quand Marcus a appris qu’il l’avait alors qu’il n’avait aucun symptôme »

Depuis son retour de Milwaukee, où les Celtics devaient jouer contre les Bucks avant la suspension de la saison NBA, Jayson Tatum est confiné chez lui à Boston. Heureux d’avoir échappé au COVID-19 alors que son coéquipier Marcus Smart, aujourd’hui débarrassé du virus, avait lui été testé positif.

« On a eu peur quand Marcus a appris qu’il l’avait alors qu’il n’avait aucun symptôme. On s’est dit : ‘Wow, n’importe lequel d’entre nous pourrait l’avoir aussi’. » Jayson Tatum

Pendant une semaine et demi néanmoins, l’ailier, placé en quarantaine en attendant le résultat, n’a pas pu voir son fils.

« Je n’ai jamais été aussi longtemps au même endroit que lui sans pouvoir le voir. C’était dur. On se voyait en FaceTime tous les soirs, et pendant la journée. » Jayson Tatum

De son propre aveu, manger et regarder la télé a occupé la plupart de ses journées au départ, mais la livraison par sa franchise de matériel lui a permis de reprendre une certaine routine d’entraînement depuis.

Face aux gens qui osent encore prendre à la légère les mesures nécessaires pour lutter au mieux contre l’épidémie.

« C’est frustrant parce que rester à la maison ce n’est pas la pire chose qu’on puisse te demander. Tu as à manger, tu as la télé, le wifi. Tu as tout ce qu’il faut, surtout si tu as mon âge. Si tu n’a pas d’enfants, reste à la maison c’est tout. Tu rends les choses plus compliquées pour tout le monde et tu ne fais que prolonger la durée du confinement si tu sors. » Jayson Tatum