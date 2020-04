DeMar DeRozan ne serait pas heureux à San Antonio

Dans la 4ème année du contrat de 5 ans et 139 millions de dollars signé avec Toronto en 2016, DeMar DeRozan est en effet éligible à la signature d’une prolongation pouvant aller jusqu’à 150 millions de dollars sur 4 ans, et ce avant le début de la free agency. Lui et les Spurs ont discuté d’une prolongation au mois d’octobre mais auraient été loin d’un accord. Il possède une player option de 27.7 millions de dollars et au vu du marché, très peu fourni en joueurs de gros calibre, il ne serait pas surprenant qu’il devienne free agent.

Récemment Yahoo! Sports rapportait qu’il devrait devenir free agent si les deux camps ne trouvent pas d’accord, ce qu’il a démenti. Désormais c’est Jabari Young (qui couvraient les Spurs) de CNBC qui rapporte que l’arrière ne sera pas heureux à San Antonio. Le souci serait son rôle dans l’équipe.

“Ecoutez, pas besoin d’embellir les choses. DeMar DeRozan n’est pas heureux à San Antonio, d’accord ? L’attaque n’est pas aussi fluide que nécessaire avec un gars comme lui dans le lineup, et cela pose des soucis.” Young

Tout porte à croire que l’aventure de DeRozan à San Antonio serait sur la fin, et si c’est le cas, elle n’aura pas vraiment été couronnée de succès avec une élimination au premier tour des playoffs l’an passé et sans doute pas de qualification cette saison, si elle reprend.

Via ESPN