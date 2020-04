Doc Rivers ne voulait pas de Lou Williams : “J’ai dit : ‘Lou, tu fais partie de ces gars qui ne font que ce que ce qu’ils ont envie'”

En 2 saisons et demie chez les Clippers, Lou Williams a déjà remporté deux titres de 6th man of the year, affichant un niveau de jeu très élevé. Pour autant, son coach Doc Rivers révèle, dans le podcast de Bob Ryan et Jeff Goodman, qu’au moment de son acquisition, il n’était pas spécialement hypé par le joueur qui venait de Houston.

“Quand nous avons fait un trade pour Lou, je n’étais pas convaincu. J’ai vu un gars se faire toujours échanger. J’aimais ses qualités offensives, mais je ne pensais pas qu’il était aussi bon. Quand il est finalement venu, à peu près trois jours avant le début du training camp, je ne le sentais pas. J’étais genre ‘Ça ne marchera pas entre nous, tu sais ça ?'” Doc Rivers

Puis, une discussion en tête à tête a permis aux deux hommes de se parler en toute franchise.

“Je l’ai amené dans mon bureau et je lui ai dit ce que je ressentais. J’ai dit : ‘Lou, tu fais partie de ces gars qui ne font que ce que ce qu’ils ont envie, tu ne veux pas t’investir. Nous avons demandé à tout le monde de venir. Tout le monde l’a fait sauf toi. Je ne sais pas comment ça va marcher entre nous. Il m’a répondu : ‘Ça fait cinq ans de suite que je suis échangé. Pourquoi je m’investirais auprès de toi ?’ Je n’avais aucune réponse à lui apporter.” Doc Rivers

Finalement, les hommes ont réussi à trouver un terrain d’entente, Doc Rivers accordant une liberté offensive totale à son arrière en échange d’un replacement et d’un positionnement défensif sérieux. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux hommes ont trouvé la recette qui marche.

Via Sport Illustrated