- in Infos NBA

By Christophe Brouet

Un transfert entre les Kings et les Blazers : 5 joueurs concernés

Nouveau transfert, cette fois Shams rapporte que les Sacramento Kings et les Portland Trail Blazers ont fait affaire. L’ailier Kent Bazemore prend la direction de la capitale californienne, lui qui était arrivé à Portland cet été dans un trade en provenance d’Atlanta. D’après Woj Anthony Tolliver fait également le voyage vers Sacramento avec des seconds tours de draft 2024 et 2025, alors que les Blazers récupèrent 3 joueurs : Trevor Ariza, Wendell Gabriell et Caleb Swanigan.

A Portland Bazemore Bazemore n’aura donc joué que 43 rencontres et n’a pas apporté autant que le souhaitaient sans doute les Blazers lorsqu’ils ont fait ce trade. Il a tourné à 7.9 points à un horrible 34.7% aux tirs dont 32.7% de loin, 4 rebonds, 1.4 passes et 1 interceptions en 25.8 minutes.

Portland récupère un autre défenseur en la personne d’Ariza, mais le vétéran n’est que l’ombre de lui-même depuis son départ des Rockets.

A noter que dans ce deal les Blazers économisent pas moins de 12.3 millions de dollars, notamment en luxury tax. On peut se demander si ce deal n’est pas uniquement une opération financière pour Portland, mal en point actuellement.