Ben Wallace : « Si nous avions drafté Carmelo Anthony, je ne crois pas que nous aurions gagné le moindre titre »

Dans un podcast enregistré en février, Ben Wallace a expliqué pourquoi les Pistons n’auraient pas gagné de titre si la franchise avait drafté Carmelo Anthony plutôt que Darko Milicic en 2003.

« Si nous avions drafté Carmelo, honnêtement je ne crois pas que nous aurions gagné le moindre titre. Melo aurait voulu jouer tout de suite. Ça aurait pu perturber l’alchimie de l’équipe. Darko (Milicic) quand il est arrivé a dit tout de suite qu’il n’était pas prêt, et le fait qu’il accepte son rôle nous a permis de continuer à grandir et à nous construire pour devenir plus forts et finalement gagner un titre.

Si on avait drafté Carmelo, Tayshaun (Prince) ne serait pas devenu le joueur qu’il était. On a gagné le titre sur le meilleur contre que j’ai vu de ma vie, et j’ai contré beaucoup de shoots. On avait une équipe ‘grit and grind’. Ça n’aurait pas fonctionné parce que Larry Brown veut coacher. Larry Brown n’était pas le genre de coach à faire jouer les rookies tout de suite, donc des tensions se seraient créées entre lui et Brown. » Ben Wallace