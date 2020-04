LeBron James ému par le documentaire consacré à son école ‘I Promise’ : « Il y a eu des rires, il y a eu des larmes »

LeBron James a répondu aux questions de Michele Campbell, directrice de la LeBron James Family Foundation, après la diffusion lundi sur l’application Quibi des trois premiers épisodes du documentaire ‘I Promise’, consacré à l’école fondée par le Laker à Akron. Dans ce documentaire, on suit le quotidien de 4 écoliers : Vince, Scout, Nate et Dae’Shaunna.

L’un des producteurs du projet, James l’a regardé en compagnie de sa femme, de ses enfants, de ses beaux-parents et de sa chef.

« Je crois que ce dont je suis le plus fier c’est l’attitude ‘ne jamais rien lâcher’ de nos gamins, peu importe à quel point c’est dur, peu importe à quel point c’est stressant, peu important à quel point ça fait mal. L’adversité va vous toucher, que vous soyez en 3ème, en 4ème et que vous ayez mon âge, 35 ans, ou plus. Ça arrive à tout le monde. Ce sont ceux qui ne lâchent pas, qui voient que l’herbe est plus verte de l’autre côté qui vont réussir. » LeBron James