Jared Dudley sur le licenciement de Kenny Atkinson : “Une partie de ce qu’il se passe doit être en rapport avec Kevin Durant et Kyrie Irving”

Ancien de la maison, Jared Dudley est revenu pour The Athletic sur la situation des Nets et le limogeage de son ancien coach Kenny Atkinson. Après 13 saisons passées dans la ligue, plus rien n’étonne le vétéran.

“Rien ne me surprend en NBA. Il y a tellement de politique dans ce business, et c’est tellement une ligue de joueurs. KD et Kyrie n’ont pas choisi Kenny Atkinson et Sean Marks. Ils ont choisi les Brooklyn Nets en raison des infrastructures. Une bonne partie de ce qu’il se passe doit être en rapport avec eux, c’est sûr. Vous n’allez pas choisir un GM qui ne sait pas ce qu’il fait, donc Sean Marks a eu un rôle important là-dedans. Ça fait aussi partie du processus de reconstruction. Avant ça, il y avait Billy King et le milliardaire russe, qui ont tout échangé, tous les picks, dans ce qui est considéré comme l’un des pires échanges de tous les temps. Quand vous voyez Kenny se faire virer, vous vous dites : ‘Ok, d’un point de vue du coaching, ils n’avaient ni KD, ni Kyrie, LeVert blessé 20 matchs et ils sont quand même 7e à l’Est. S’ils avaient Gregg Popovich, ils ne seraient pas plus haut. Ensuite, il faut voir ça au niveau du style. Le style de Kenny est-il compatible avec celui de KD et de Kyrie ? Je ne sais pas. Lorsque vous avez des joueurs talentueux, tout peut arriver. Kenny aurait pu y arriver. Je pense qu’il méritait une chance.” Jared Dudley