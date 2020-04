Vers l’annulation des tournois jeunes en Europe

L’insider Jonathan Givony nous apprend que la FIBA a recommandé à l’ensemble des fédérations d’annuler tous les Eurobasket de jeunes qui devaient avoir lieu cet été en raison de l’épidémie de Covid-19. Cela concerne donc les compétitions européennes U16, U18 et U20, mais aussi la coupe du monde U19 qui doit avoir lieu en Grèce de fin juin à début juillet.

Le journaliste d’ESPN rajoute que les pays qualifiés pour Coupe du Monde U19 en 2021 seront déterminées en fonction du classement FIBA de l’équipe masculine. Habituellement, ce sont les classements dans les compétitions continentales qui permettent d’être qualifiés pour les Coupes du Monde. Le Top 5 est le suivant : Espagne, France, Lituanie, Turquie et Serbie.

Source: FIBA's Central Board has recommended to national federations to cancel all youth tournaments this summer. European representatives at the FIBA U19 World Cup in 2021 will be made up from FIBA boys world rankings. The top five is: Spain, France, Lithuania, Turkey and Serbia

