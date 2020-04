C.J. McCollum estime qu’un joueur NBA sur trois vit « de chèque en chèque »

Vice-président du syndicat des joueurs (une position également occupée par 5 autres joueurs : Bismack Biyombo, Malcolm Brogdon, Jaylen Brown, Kyrie Irving, Garrett Temple et Andre Iguodala, premier vice-président derrière Chris Paul, président), C.J. McCollum estime à un tiers le nombre de joueurs NBA « précaires ».

Une baisse du salary cap 2020-21 (dont la projection était annoncée à environ 115 millions de dollars, contre 109.1 millions pour 2019-20) est attendue en raison des pertes financières de la ligue suite à sa suspension depuis le 11 mars et indéfiniment.

« Ça va faire mal à beaucoup de gars je pense, surtout ceux au minimum ou ceux qui ne s’étaient simplement pas correctement organisés niveau budget et qui ne s’attendaient pas à ça. Peut-être qu’ils ont prêté ou donné de l’argent à la famille, peut-être qu’ils aident plusieurs personnes, et maintenant on est à l’arrêt dans notre job, comme beaucoup de gens. » C.J. McCollum