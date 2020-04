Son père hospitalisé remis, Myles Turner témoigne : « Tous ces mèmes, c’est marrant jusqu’à ce que ça te touche de près »

Intervenant dans le podcast de C.J. McCollum, Myles Turner a témoigné de la rude période traversée par son père David, hospitalisé après avoir contracté le coronavirus mais aujourd’hui remis. Une prise de conscience pour le Pacer.

« Mon père l’a eu. Il a complètement récupéré. Mais rien que de le voir traverser ça c’était vraiment quelque chose. Tu vois tous ces mèmes sur internet, et c’est marrant de voir tout ça sur Twitter, jusqu’à ce que ça te touche de près. Mon père l’a eu et il était très faible. Il arrivait à peine à parler. Mon père a aussi des pathologies sous-jacentes. Il a 55, 56 ans. Et il a passé presque une semaine à l’hôpital, 6 ou 7 jours peut-être. Je crois que c’est là que j’ai commencé à prendre cela plus au sérieux. Tu réalises que vraiment, ça peut arriver à n’importe qui. On ne sait pas grand chose dessus. Donc j’ai commencé à faire plus de recherches, à m’informer sur les choses que je pouvais faire tous les jours pour me protéger, pour protéger ma sœur, ma famille. Il s’est remis complètement. Il n’est plus contagieux. Il est à nouveau sur pieds. C’est une bénédiction qu’il ait pu s’en sortir, mais beaucoup de gens n’ont pas cette chance. Ça remet vraiment les choses en perspective quand ça te touche directement comme ça. Tout devient réel. » Myles Turner