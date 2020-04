Josh Green se présente à la draft

Après Nico Mannion et Zeke Nnaji, le freshman Josh Green (19 ans, 1m98) est le 3ème Wildcat d’Arizona à se présenter à la draft. Il l’a annoncé sur Twitter et à ESPN.

“Bien que je sais que j’ai encore beaucoup à apprendre, j’ai le sentiment que mon temps passé à l’Université d’Arizona m’a préparé à la prochaine étape afin d’atteindre mon objectif d’aller en NBA.” Green

L’arrière, qui possède la double nationalité américaine et Australienne (né à Sydney), possède des atouts physiques et athlétiques qui font de lui un profil très très intéressant avec notamment 2m08 d’envergure. Capable de défendre sur plusieurs postes, il a rentré 36.1% de ses tentatives de loin cette saison, et il pourrait devenir une menace intéressante de loin.

Il a tourné à 11.9 points, 4.9 rebonds, 2.6 passes et 1.5 interception en 0.8 minutes et il a de grandes chances d’être drafté au premier tour, plutôt en fin.