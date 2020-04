Jason Hehir, réalisateur de The Last Dance : “Je n’appellerais pas ça un défi, mais plutôt un privilège”

Après une longue attente, finalement raccourcie de quelques semaines, ESPN et Netflix vont diffuser dans quelques jours (19 avril) le documentaire “The Last Dance”. Aux manettes de ce docu sur les Bulls et Michael Jordan se trouve Jason Hehir, lui qui a pu voir en personne les 63 points de Michael Jordan au Boston Garden lors des playoffs 1986. Il est le réalisateur du documentaire de 10 heures sur la saison 1997-98 de Chicago, une tâche immense. A la base de ce documentaire 10 000 heures d’archives et des interviews de plus de 100 personnes.

“Je n’appellerais pas ça un défi, mais plutôt un privilège.” Hehir

Le doc sera diffusé en 5 fois, au rythme de deux épisodes d’une heure. Il était d’abord prévu le 2 juin mais avec le confinement et le manque de basket, ESPN et Netflix ont accéléré la finalisation du projet.

“Normalement pour faire un document d’archives d’une heure, du début à la fin, cela prend à peu près un an, de l’idée, à la recherche, en passant par tout le tournage, le storyboarding, le montage, l’édition, la reprise des notes, ça prend environ un an. Nous en faisons 10. Et nous avons eu un peu plus de deux ans pour le faire, donc nous travaillons déjà à un rythme multiplié par 5 par rapport à la normale.” Hehir

Voilà qui devrait d’assouvir un peu ce manque de basket.

“Je suis content si nous pouvons apporter un peu de lumière aux gens dans ces temps sombres. Le sport est un élément indissociable de notre tissu culturel et quand il n’y en a pas, cela crée un vide significatif dans le plaisir que les gens ressentent, l’évasion que les gens peuvent ressentir dans la vie quotidienne grâce au sport. J’espère que les gens vont l’apprécier autant que nous.” Hehir

Jason Hehir was a kid in the stands in Boston Garden on April 20, 1986, the day that Michael Jordan scored a playoff-record 63 points.

Via AP