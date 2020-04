Bradley Beal sur John Wall : “Nous avons eu une discussion : As-tu un problème avec moi ?”

Invité du podcast Lowe Post avec le journaliste d’ESPN Zach Lowe, Bradley Beal est revenu sur sa décision de prolonger l’aventure avec les Wizards. Juste avant le début de la saison, l’arrière avait signé une prolongation de deux ans (jusqu’en 2023), pour un montant de 72 millions de dollars.

“Durant tout l’été dernier, j’ai pesé le pour et le contre. Quels sont les avantages et les inconvénients à ce que je reste ? Si je pars, quels seront les avantages et les inconvénients ? En fin de compte, j’ai décidé de rester parce que les points positifs prenaient le dessus. La raison principale était parce que j’avais plus de contrôle ici. J’étais dans une organisation qui me donnait les clés, on allait construire autour de moi. Si j’allais ailleurs, certes ça aurait été une bonne équipe, mais je n’aurai été qu’une pièce de tout ça. Qui sait si mon rôle aurait été le même ? Mon rôle ici, je l’adore. J’aime Scott Brooks et ce que nous avons ici. J’apprécie nos jeunes gars et je pense qu’ils ont la volonté de devenir meilleurs.” Bradley Beal

Cette décision de prolonger à Washington avait quelque peu surpris au sein de la ligue, tant on imaginait Beal vouloir jouer dans une meilleure équipe. Certains bruits de couloir faisaient même état de tensions entre l’ancien Gator et John Wall.

“Je pense honnêtement que ce sont les médias qui ont créé ça et nous nous sommes laissés affecter en quelques sortes. C’était un bruit que nous ne pouvions pas ignorer. C’est arrivé au point où nous avons eu une discussion. As-tu un problème avec moi ? Non. Et toi, as-tu un problème avec moi ? Non. Ça s’est passé comme ça. Il y en avait assez des : ‘Oh, il dit ça, il pense ça.’ C’était soit on continuait d’agir comme des gamins, en continuant de s’éviter et de ne pas se parler ou on agissait comme de grands garçons et on essayait de régler ça. Nous étions proches avant que je sois dans la ligue, c’est un grand frère pour moi. Il m’a pris sous son aile dès le premier jour et c’est toujours le cas. Nous sommes tous les deux des mâles alpha, nous sommes tous les deux des gagnants, nous voulons tous les deux prendre le tir de la gagne en fin de match, nous sommes comme ça. Mais je pense que l’on se fait mutuellement confiance. Je ne serai pas ce que je suis sans lui, et inversement.” Bradley Beal