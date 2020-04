Cole Anthony : “Les Knicks pourraient vraiment avoir besoin d’un meneur de jeu scoreur”

Fils de l’ancien Knick Greg Anthony, le meneur de North Carolina Cole Anthony, a décidé d’inscrire son nom à la draft. Longtemps annoncé comme potentiel premier choix de cette draft, il devrait plutôt partir dans le Top 10, et les Knicks pourraient bien être sa future destination, lui qui vit non loin…

Pour Anthony, l’équipe où il atterrira est bien plus importante que la place de sa draft. Il se moque d’être drafté haut tant qu’il atterrit dans une équipe qui a besoin de lui.

“La place où tu es drafté n’a pas d’importance. Je préférerais être drafté en 17ème position dans une très bonne situation pour moi que de l’être à la 7ème place et de me retrouver dans une situation terrible où je suis derrière deux autres meneurs en place. C’est vraiment une question de fit.” Cole Anthony

Et les Knicks pourraient être une de ces équipes puisqu’ils se murmurent qu’ils aimeraient un meneur scoreur, le profil de Cole Anthony, mais qui en contrepartie, possède un gros point faible à la création.

“Ce serait super cool de pouvoir arriver dans une situation comme ça et d’essayer d’aider à contribuer, mais je ne choisis pas où je suis drafté. Sil les Knicks étudient la possibilité de me drafter, j’en serais très reconnaissant et excité de cette opportunité.” Cole Anthony