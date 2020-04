Spencer Dinwiddie avec le Nigéria pour les JO !

Surprise et bonne nouvelle pour le Nigéria puisque Shams annonce que Spencer Dinwiddie est en tain d’obtenir la double nationalité. Le meneur de jeu des Nets, qui ne fait pas partie de la liste d’USA Basketball en vue des Jeux Olympiques, portera les couleurs du Nigéria, qui sera dirigé par Mike Brown.

Les D-Tigers, meilleure équipe africaine pour les JO, sont d’ores et déjà qualifiés pour Tokyo, et devraient pouvoir compter aussi sur les NBAers Al-farouq Aminu et Josh Okogie.

Cette saison le meneur tourne à 20.6 points et 6.8 passes et sera un atout de poids pour Mike Brown.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 18, 2020