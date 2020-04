Steve Kerr revient sur son altercation avec Michael Jordan : “Ça nous a aidés à avoir une bonne relation”

Grâce à Michael Jordan, Steve Kerr a remporté trois titres, mais c’est aussi retrouvé avec un bel œil au beurre noir après une altercation avec His Airness à un entrainement. Un moment qui n’a pas dû être une partie de plaisir pour l’ancien meneur, mais ce dernier estime que cet événement a eu des répercussions assez inattendues.

“Notre altercation nous a aidés à avoir une bonne relation. Ça peut sembler bizarre, mais c’est le cas. Pour être honnête; je ne recommanderais ça à personne. Un œil au beurre noir, ce n’est pas toujours une bonne manière d’arranger les choses avec quelqu’un. Il faut remettre ça dans le contexte. Il y avait de la compétition, c’était intense. À l’époque, les entrainements étaient plus intenses que maintenant. On fait les choses plus intelligemment maintenant pour préserver nos joueurs, il n’y a plus autant d’entrainements, on se concentre sur le repos et la récupération. Et ces entrainements sont moins compétitifs. C’est une bonne chose. LeBron James est à sa 17e, 18e saison. Jordan n’en a jouées que 13. Ce que je veux dire, c’est que les entrainements étaient très intenses et ça permettait à Jordan de mettre en place un standard attendu. Les bastons à l’entrainement… Il y a dû en avoir trois cette année-là chez nous, mais ce n’était pas que dans notre équipe. Dans tous les groupes qui ont joué à la fin des années 80s et au début des années 90s, il y avait des embrouilles à l’entrainement. Il y avait beaucoup de compétition, et parfois ça dépassait un peu les limites. Ce n’était pas très important au final, mais dans mon cas précis, Michael me testait, j’ai répondu et du coup j’ai passé le test. Il me faisait plus confiance.” Steve Kerr.