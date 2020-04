Quand Kyle Lowry empêchait les Raptors de s’entrainer

Transféré des Rockets aux Raptors en 2012, Kyle Lowry est devenu au fil des ans un pilier de la franchise canadienne, parvenant à remporter un titre avec elle l’année dernière. Ultra compétitif sur les terrains, prêt à provoquer des passages en force pendant le All-Star Game, le meneur de 34 ans n’est pas en reste en coulisse, comme le montre cette histoire qui se déroule lors de la saison 2017/2018, racontée par Fred VanVleet.

“Je raconte tout le temps cette histoire à tout le monde. Je dis aux gens qui ne connaissent pas la NBA que c’est ça la NBA. Je ne pense pas qu’il voulait s’entrainer, on va juste dire ça. Donc on a joué à Los Angeles, on est resté et on est sorti, la plupart d’entre nous en tout cas. Je ne sais pas qui exactement, mais la plupart des jeunes. Le lendemain, on a commencé à faire des cinq contre cinq à l’entrainement. Les remplaçants, dont je faisais partie, bottaient le cul des titulaires, on a dû leur mettre 20 points dans la vue en 5 minutes. Kyle n’était pas vraiment impliqué, donc le coach Dwane Casey essaie de le faire sortir. Mais il dit : “Non, je ne sors pas.” Et il s’assoit sur le terrain. Le type est assis au milieu du terrain comme un prince. “Si je sors, l’entrainement est terminé.” Fred VanVleet.