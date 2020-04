Draymond Green : “Charles Barkley est jaloux, il m’en veut depuis que j’ai commencé à être bon”

Depuis maintenant quelque temps, Charles Barkley et Draymond Green se font la guerre par médias interposés. Les deux hommes n’arrêtent pas de s’envoyer des piques. Green a donné son avis à ce sujet, et il n’a pas fait les choses à moitié.

“J’ai beaucoup de respect pour Charles Barkley, le joueur de basket. En tant que fan de basket quand j’étais jeune, je peux dire que c’était un super joueur. Il n’a jamais rien gagné. Il m’en veut depuis que j’ai commencé à être bon. Il m’envoie toujours des piques, et ça fait des années. Je ne répondais pas, je me disais que c’était un grand joueur et que ce n’était pas important. Il a continué. Honnêtement, c’est de la jalousie. Il est jaloux que quelqu’un qui fait sa taille puisse arriver dans la ligue et avoir le succès que j’ai eu, se faire autant d’argent que moi, gagner autant de titres de moi. Il n’a jamais pu faire ça. Bon, OK, il s’est fait pas mal d’argent à son époque, mais les contrats ne sont plus les mêmes, ça a changé. Et ce n’est pas ma faute si j’ai bénéficié du fait que les joueurs sont plus payés. Ma mère m’a fait naître dans une autre ère, et j’ai fait plus d’argent que toi. Il a marqué plus de points que moi. OK, c’est cool. Mais ça ne veut pas forcément dire qu’il a eu plus d’impact sur le jeu que moi.” Draymond Green.

Green tourne en carrière à 9 points, 6,9 rebonds et 5 passes décisives par rencontre, tandis que Barkley signait lui chaque soir 22,1 points, 11,7 rebonds et 3,9 passes décisives.

