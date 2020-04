Gersson Rosas : “On est des grands fans de Malik Beasley”

Comme son coéquipier Karl-Anthony Towns, qui a perdu sa mère à cause du coronavirus, Malik Beasley a dû affronter le décès d’un membre de sa famille, du côté de sa mère, suite à cette maladie.

“Ça a commencé avec une toux, ensuite ça a empiré et elle a été envoyée à l’hôpital. Ils l’ont mise dans le coma, ce genre de choses, mais elle ne s’en est pas sortie. Ça a été dur pour toute la famille, mais comme j’ai dit, la meilleure chose à faire, c’est de faire de la prévention et de rester en contact.” Malik Beasley.

Et rester en contact, ce n’est pas toujours facile, comme l’explique le président des Wolves Gersson Rosas, qui a parfois du mal à contacter certains joueurs.

“C’est très difficile. On essaie vraiment de les contacter, en particulier Karl et sa famille, et aussi d’autres joueurs et membres du staff qui traversent ça. Mais ce n’est pas pareil. On ne peut pas réconforter les personnes en les prenant dans nos bras, on ne peut pas passer un peu de temps seul à seul avec eux… Vous ne pouvez pas les aider avec cette douleur.” Gersson Rosas.

Pour ce qui est du terrain, Beasley n’a pu jouer que 14 matchs avec les Wolves depuis cet énorme transfert à quatre équipes qui l’a fait atterrir dans la franchise de Karl-Anthony Towns et D’Angelo Russell, mais il a été très convaincant, avec 20,7 points par rencontre. Une satisfaction pour les Wolves, qui vont devoir décider de le prolonger ou non cet été, vu qu’il est en fin de contrat rookie. À noter que les Wolves ont deux avantages : Beasley est restricted free agent, ce qui veut dire qu’ils pourront s’aligner sur toutes les offres qui lui seront faites, et ils possèdent ses Bird Rights, qui va leur permettre de dépasser le cap pour le resigner. Étant donné que ce dernier risque de baisser suite aux perturbations liées au coronavirus, ça ne peut-être qu’une bonne chose. En tout cas, les Wolves ont l’air décidés à le prolonger.

“On est des grands fans de Malik. On a abandonné beaucoup de choses pour le faire venir ici, mais on est excité. Je pense que ces quelques matchs avec nous ont montré son potentiel.” Gersson Rosas.

Du côté du joueur, on ne se mouille pas trop.

“En ce moment, c’est dur de prendre des décisions. On ne sait même pas si on va rejouer ou non, donc c’est compliqué de décider de ça. Le plus important en ce moment, c’est de rester en forme et d’être prêt si la saison redémarre, ou si elle s’arrête là. Je vais laisser Gersson décider du reste.” Malik Beasley.

Via Star Tribune.