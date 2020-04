Precious Achiuwa, star de Memphis, se présente à la draft

Classé 12ème dans le Top 100 des prospects d’ESPN, Precious Achiuwa a officiellement inscrit son nom à la draft et a engagé un agent. Star de l’université de Memphis, l’ailier de 20 ans et 2,06 m (2,18 m d’envergure et 2,76 m bras levés), réputé pour sa défense, sort d’une saison à 15.8 points, 10.8 rebonds, 1.9 contre et 1.1 interception par match pour les Tigers.

Son équipe a terminé la saison avec un bilan de 21 victoires pour 10 défaite, mais n’a pas pu disputer son tournoi de conférence en raison de l’annulation de la saison par la NCAA en raison du coronavirus.

Né à Port Harcourt au Nigeria, il a commencé le basket en 4ème, au moment de son déménagement aux États-Unis. Passé par la Montverde Academy, il a participé au McDonald’s All American et au Nike Hoop Summit. ESPN note qu’il a fait suffisamment de progrès au shoot, au tir et au dribble pour être optimiste quant à son évolution en NBA.

La draft doit officiellement se tenir le 25 juin, mais les équipes aimeraient la voir repousser en août.