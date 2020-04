Manu Ginobili et l’Eurostep : “Un moyen de survivre”

Quand on pense Eurostep, on pense forcément à celui qui l’a démocratisé en NBA : Manu Ginobili. L’Argentin maîtrisait ce move comme personne et en a fait son fonds de commerce pendant ses 16 saisons aux Spurs. Dans une interview accordée à ESPN il est revenu sur les origines de son Eurostep

“C’était très étrange tous ces trucs avec l’Eurostep. Parce que je le faisais depuis que j’étais gamin et je n’ai jamais su que ce que je faisais était original ou différent. Je pense que Steve Kerr a été le premier à me le mentionner quand je suis arrivé aux États-Unis. Je me rappelle qu’il m’a dit que quand j’attaquais le cercle je ressemblais à un écueil qui traversait la route et évitait les pneus des voitures. Je ne savais pas comment prendre ça, mais je savais que c’était comme ça que j’attaquais le cercle. Puis ils ont donné un nom ça, le fait de poser son appui comme ça presque latéralement. Ils ont commencé à y faire de plus en plus référence et lui ont donné un nom, ont dit que j’étais le premier à amener ça en NBA. Cela m’a vraiment surpris parce que je n’avais jamais bossé ce move. En fait j’avais des coéquipiers qui me demandaient de leur apprendre, mais ce n’était pas quelque chose sur lequel je m’entraînais. C’est de l’improvisation, et c’est la seule façon de pouvoir le faire. Il y a un autre move aussi, après un pick & roll, je pars d’un côté puis de l’autre. C’est difficile à expliquer, c’est quelque chose que je fais très naturellement, un moyen de survivre. Je n’étais pas le plus rapide, le plus costaud, je ne sautais pas plus haut que les autres. J’étais dans la moyenne en termes de qualités athlétiques et c’était ma façon de sortir du lot, et de pouvoir aller où je voulais. Ils ont commencé à en parler de plus en plus et aussi à me copier. Wade et Harden ont toujours dit que c’était quelque chose qu’ils avaient vu dans mon jeu. Evidemment ils le font deux fois plus vite que moi et avec deux fois plus de puissance. Désormais ça fait partie du jeu et tout le monde essaie de le maîtriser. Puis ça améliore le move, chacun essaie d’y apporter sa patte.” Manu