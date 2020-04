Magic Johnson a-t-il vraiment été proche de jouer aux Knicks ?

Lors des dernières décennies, Knicks rime avec déceptions. La franchise multiplie les échecs sur les parquets, mais aussi en dehors, passant à côté de la plupart des superstars qu’elle convoite. On peut citer Grant Hill, LeBron James, Kevin Durant, Kyrie Irving et encore bien d’autres. Et même un certain Magic Johnson. Ou tout du moins c’est ce que déclarait la légende au NY Daily News en février 1996, juste après son retour à la compétition.

“Je voulais être avec les Knicks, mais nous n’avons pas pu monter ça. C’était un peu plus que de simples discussions. Nous en avons parlé, voir ce qu’il fallait pour mettre en place le trade et les Lakers ont dit non.” Magic

Magic Johnson aux Knicks ? Ça aurait eu de la gueule à côté de Patrick Ewing, surtout quand on sait qu’ils ont échoué en 1994 d’un rien face aux Rockets d’Hakeem Olajuwon, battus au Game 7. A l’époque Pat Riley était le coach des Knicks, lui-même qui avait conduit les Lakers de Magic Johnson à 4 titres dans les années 80, d’où le lien entre les deux.

“Pat (Riley) a toujours cru que je pouvais amener quelque chose au niveau du leadership, rassembler l’équipe. Et il pensait que je pouvais faire quelques passes à Ewing en raison de ma taille et ajouter quelque chose poste bas, un scoreur de plus. Si vous regardez cette série face à Houston, s’ils avaient eu un scoreur de plus, ils gagnaient. C’est ce qu’il recherchait, un gars qui pouvait leur apporter 15-17 points, mais à l’intérieur, et qui pouvait rendre meilleur tous les autres. Il essayait de gagner.” Magic

Après avoir pris sa retraite en 1991 (il était sous contrat jusqu’en 1994), Magic a fait un retour aux Lakers à 36 ans en 1996 et affichait encore 14 points et 7 passes en 30 minutes au poste 4. Alors même qu’il était un joueur des Lakers, Magic a entretenu une possible venue aux Knicks lors du All-Star Weekend 1996 après ses premières confidences au NY Daily News. Il allait devenir free agent à l’été 1996.

“Si j’ai le sentiment qu’ici (aux Lakers) la situation ne pourra pas mener à la victoire et que ce fantasme que j’ai toujours eu de jouer au Garden pendant une minute c’est ce que je veux, alors je le ferai. Si je voix que les Knicks sont bien armés et paraissent bons, alors hey, peut-être que j’irai. Je veux juste gagner et ils ont une star là-bas dans la raquette en la personne de Big Patrick qui rend ça attrayant.” Magic

The Athletic a tenté d’enquêter pour voir si vraiment Magic avait été proche des Knicks comme il le déclarait à l’époque. L’intéressé et son porte-parole n’ont pas répondu aux demandes de The Athletic, mais son agent à l’époque, Leon Rosen l’a fait et il a été catégorique sur le sujet.

“Il n’a pas essayé d’arranger un trade. Cela n’est pas arrivé. Il s’est bien passé quelque chose, mais c’était plus une question d’amitié entre Pat et Earvin, puis un chauffeur qui les a attendus parler. Cela n’allait pas se faire.” Rosen

Rosen explique qu’un chauffeur aurait entendu une discussion entre Pat Riley et Magic, ce qui aurait lancé quelques rumeurs au début des années 90.

“Il n’y avait pas de discussions entre les Kncicks et les Lakers. Croyez-moi, j’étais celui qui était le plus impliqué dans tout ce qui se serait passé et je sais ce qui s’est passé. Il n’y avait rien. C’était une histoire montée de toutes pièces. Ce n’était rien de plus que deux amis qui avaient un rêve, mais il n’y avait rien de concret. Cela ne s’est jamais matérialisé dans quelque chose de sérieux.” Rosen

En 1992 Magic Johnson avait pourtant déjà ouvert la porte à une signature aux Knicks

“Ce serait bien d’aller aux Knicks. Pat n’est pas un gars qui fait des plans sur 5 ans, et c’est de dont j’ai besoin.” Magic

Mais à l’époque Pat Riley n’y croyait même pas. Quelques mois plus tard, alors que la saison allait commencer, il déclarait

“Je crois juste qu’il pensait à haute voix, se demandant ce que cela serait de jouer dans la Mecque du basket avec les Knicks et avec moi.” Riley

