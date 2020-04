Boris Diaw n’est plus le président des Metropolitans 92

Le Président n’est plus le président des Metropolitans 92. Dans un communiqué le club de Jeep Elite annonce que Boris Diaw a présenté sa démission, car, “malgré une saison satisfaisante sur le plan sportif, des difficultés sont apparues quant au mode de fonctionnement du club, et dans les relations entre Boris et certains membres du directoire sans pour autant en imputer la responsabilité à quiconque. Il s’agit d’un état de fait qui a conduit Boris à prendre cette décision dans l’intérêt du club.”

Boris Diaw était arrivé à la tête du club de Boulogne-Levallois l’an passé où il retrouvait son ancien coéquipier à Pau-Orthez, Frédéric Fauthoux, coach de l’équipe.

Rappelons que l’ancien Spur, qui avait été aussi président de son ancien club, les JSA Bordeaux, fait partie du staff de l’équipe de France en tant que Manager General adjoint. Il est en charge des relations avec les joueurs du Team France Basket, notamment en NBA et en Euroleague.