Dwyane Wade réagit au “diss track” d’Aaron Gordon

Aaron Gordon ne s’est toujours pas remis de sa défaite lors du Slam Dunk Contest en février face à Derrick Jones Jr. et pour lui le responsable reste Dwyane Wade. Il en veut encore à la légende du Heat, au point de sortir un clip intitulé « 9 OUT OF 10 »

D-Wade a réagi :

He should trademark 9/10. Make some money off of it. That’s free advice that I won’t charge him for it. (You know since I costed him a Mill) That @DWadeCellars looked 🔥 🍷 https://t.co/Hzt9RnKSwy

— DWade (@DwyaneWade) April 27, 2020