John Wall sur Bradley Beal : « Je ne serais pas moi-même si je ne l’avais pas avec moi, et vice versa »

Troisième meilleur scoreur de la ligue au moment de la suspension de la saison avec 30.5 points par match, Bradley Beal a clairement pris les rênes des Wizards en l’absence de John Wall cette saison, relançant dans le même temps les interrogations concernant la viabilité de son duo avec John Wall. Des rumeurs balayées par le meneur dans l’émission Game Time d’NBA TV.

« C’est marrant parce que beaucoup de gens ne veulent pas qu’on soit bons ensemble. Je n’ai aucun problème avec Brad, je veux gagner autant que lui veut gagner. Je ne serais pas moi-même si je ne l’avais pas avec moi et je ne pense pas qu’il serait lui-même s’il ne m’avait pas avec lui.

Il a eu une opportunité d’être sur le terrain ‘tout seul’ et quand l’autre star de l’équipe n’est pas là, tu es supposé monter d’un niveau. Il a superbement développé son jeu et évolué. Je suis impatient de rejouer avec lui, parce quand je jouais avec lui il n’était pas à ce niveau. Aujourd’hui il est plus dangereux dans sa façon de jouer, de créer encore davantage pour les autres et pour lui-même. » John Wall