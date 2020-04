Derrick Rose se remémore le jour où, encore lycéen, il a été chez Michael Jordan et l’impact que cela a eu sur sa carrière

Ces dernières semaines chaque joueur y va de son anecdote sur Michael Jordan et Derrick Rose, natif de Chicago, qui a grandi en voyant Michael Jordan et les Bulls écrasaient la ligue, a raconté la sienne. Il a eu la chance d’aller chez Jordan.

« Quand j’étais sophomore au lycée j’ai eu la chance d’aller chez lui, j’avais été invité par Jeffrey et Marcus (ses fils). Je me souviens que je n’y croyais pas quand ils m’ont demandé. La veille j’étais nerveux, je suis allé me coucher à 21h par là. Le matin je me réveille ils viennent me chercher, on arrive devant le portail avec le numéro 23 dessus, il s’ouvre, on entre et je vois ce décor immaculé. On continue à avancer et je vois un panneau de limitation de vitesse. J’étais époustouflé de voir ça, il avait un panneau de limitation de vitesse dans son allée. On arrive devant la maison, qui ressemble à un palace. Et là il y avait 5 ou 6 voitures de garées. On sort de la voiture, je me souviens que l’entrée principale était sur la gauche, et on est arrivés par la droite. Donc on passe devant les voitures, 6 Bentley GT. J’étais bouche bée. On arrive près de l’entrée et depuis le début je me dis : ‘Je ne vais pas voir MJ, il est sûrement autre part dans la maison et il va nous laisser jouer dans la salle, etc’. Mais en allant à la salle, on est tombé sur lui. J’ai passé tout mon temps à l’observer pendant que j’étais là-bas. Tout le temps. Je l’ai regardé être un père, je l’ai regardé sortir la poubelle, des choses que je n’aurais jamais pensé pouvoir voir. Mais j’ai eu cette opportunité. » Derrick Rose