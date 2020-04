La star Daishen Nix met un vent à UCLA et file en G-League

Daishen Nix, considéré comme le meilleur meneur de la classe 2020, s’était engagé à rejoindre UCLA la saison prochaine, mais le natif de Las Vegas est revenu sur sa décision selon Shams. Il a décidé d’emprunter la même voie que Jalen Green et Isaiah Todd en rejoignant le programme G-League pour les meilleurs prospects.

Selon Shams il devrait toucher environ 300 000$ et fera partie de la même Select Team que Green et Todd, qui devraient jouer une dizaine de rencontres face à des franchises G-League et sera coaché par Sam Mitchell.

G League deal for Daishen Nix — arguably the best point guard in the 2021 NBA draft — is expected to be in the $300,000 range, sources said. https://t.co/V96P84WInb

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 28, 2020