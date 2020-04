Audiences : The Last Dance cartonne de nouveau aux États-Unis

Tant attendu, le documentaire The Last Dance, diffusée sur ESPN est très suivi sur la chaîne américaine.

Alors que les épisodes 1 et 2 avaient enregistré une moyenne de 5.9 millions de téléspectateurs, les audiences des épisodes 3 et 4 sont toujours excellentes, puisqu’ils ont été suivis par près de 5.7 millions de personnes outre-Atlantique. Grâce à l’option “à la demande”, le rapport Nielsen nous apprend que le premier épiosde atteint même 9.6 millions et le deuxième 8.85 millions. Les chiffres complets des épisodes 3 et 4 seront disponibles dans la semaine.

The Last Dance devient la 4e production originale ESPN la plus suivie depuis plus de 15 ans.

En termes de couverture géographique, la région de Chicago représente, sans surprise, 12.6% de part de marché. Au niveau des réseaux sociaux, le #thelastdance a recensé 4 millions d’interactions dimanche.

Via ESPN