Le 11 mai vous ne pourrez toujours pas jouer au basket en club ou avec vos potes

Le Premier Ministre Edouard Philippe a présenté son plan de dé-confinement à l’Assemblée Nationale, prévu le 11 mai. S’il sera possible de circuler un peu plus librement (dans une limite de 100 km) que lors des dernières semaines, les règles resteront strictes quant aux rassemblements et aux activités sportives.

“Il sera possible de pratiquer une activité physique en plein air, mais il ne sera pas possible de pratiquer du sport dans des lieux couverts, ni des sports collectifs, ni des sports de contact” Edouard Philippe

Vous ne pourrez pas tout de suite retrouver vos coéquipiers de club ou aller taper du street entre potes. A noter que quant aux manifestations sportives de grand ampleur, elles ne pourront pas reprendre avant au moins le mois de septembre.

