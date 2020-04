Tony Allen fatigué de la brouille entre les Celtics et Ray Allen : “Je ne lui en veux pas, et je suis presque sûr que Kevin Garnett non plus”

Ce n’est un secret pour personne. Si la troupe “Celtics 2008” entretient toujours de très bons rapports, certains n’ont toujours pas pardonné à Ray Allen son départ au Heat, notamment Rajon Rondo et Kevin Garnett. Tony Allen, qui faisait partie de l’aventure, a bon espoir que toute cette histoire finira par prendre fin.

“J’ai entendu les deux sons de cloches. Certains avaient le sentiment que Ray Allen aurait dû les saluer avant de partir, mais nous savons à quel point ce business est délicat. Il n’est probablement pas allé les voir les yeux dans les yeux puis l’agitation avec ses coéquipiers l’a mis dans un état d’esprit où il s’est dit qu’il était assez bon pour jouer avec d’autres grandes stars comme LeBron et Wade. Je ne lui en veux pas, je suis presque sûr que Ticket [Kevin Garnett] ne lui en veut pas non plus, mais nous avons assurément besoin d’une espèce de réunion.” Tony Allen

À travers ses propos, on sent en tout cas sa volonté de retrouver une troupe unie, et de mettre fin une bonne fois pour toutes aux tensions qui les empêchent de profiter tous ensemble de leur titre.

“Vous voyez toujours toutes ces équipes championnes qui reviennent, réunies et ce genre de choses. Le public veut vraiment vous voir ensemble, sur une photo ou un truc comme ça. Juste pour faire taire tout le bruit autour de ça, pour arrêter d’en parler. J’ai hâte qu’on fasse un repas. Je pense qu’on a besoin de ça, qu’on l’organise.” Tony Allen

Cependant à la vue des dernières déclarations de Kevin Garnett sur le sujet, peu probable que cela arrive.

