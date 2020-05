John Wall : “Bradley Beal n’avait pas à faire ça, il aurait pu se dire qu’il allait me passer un coup de fil”

Éternelle équipe prometteuse, les Wizards n’ont jamais réussi à se mettre au niveau des attentes qu’on plaçait en eux. Et avec la blessure au tendon d’Achille de leur meneur John Wall, cela n’arrivera sans doute jamais. Forcément, de nombreux observateurs ont tenté de comprendre pourquoi les hommes de la capitale n’ont jamais réussi à passer un cap. Et souvent, une explication revenait sur la table : la mésentente entre leurs deux stars, Wall et Bradley Beal. Le meneur et l’arrière ont toujours nié ces rumeurs, et Wall a partagé récemment une anecdote qui montre leur amitié.

“Ma mère a été envoyée à l’hôpital, et à partir de ce jour je ne la quittais plus, je prenais mes douches là-bas, je passais la nuit là-bas… C’était dur de la voir comme ça, mais elle continuait à se battre. Les gens ne connaissent pas la relation que Bradley et moi on partage. Tout le monde dit qu’on ne s’entend pas. Mais quand j’ai su qu’elle était à l’hôpital, la première personne qui était dans la chambre d’hôtel pour passer du temps avec moi, c’était Bradley. Il est venu me voir et il m’a enlacé en me disant que j’étais son frère : tes problèmes sont mes problèmes. Ils ont joué contre Charlotte et ils ont perdu, et Brad n’était même pas dans l’avion avec l’équipe, il a pris une voiture pour venir à North Carolina, où j’étais pour les deux ou trois jours qui ont suivi. Vous voyez ce que je veux dire ? J’ai dit aux médias qu’ils pensaient savoir ce qu’il se passait entre nous, mais en fait il n’avait même pas à faire ça. Il aurait pu juste être un coéquipier normal et se dire “Tu sais quoi, je vais lui passer un coup de fil”, mais non, il est venu voir comment j’allais, voir ma mère… Le basket peut s’arrêter demain, on peut ne plus rejouer, je l’appellerai quand même mon frère parce qu’il était là quand j’allais mal.” John Wall.

Malheureusement, cette histoire ne finit pas bien puisque la mère de John Wall est décédée d’un cancer en décembre 2019;

This is by far the most compelling thing @JohnWall said on the Podcast. For those of you who still live in 2015 talking about this non story of Wall and @RealDealBeal23 beefing. Here’s something new to write and talk about. #RepTheDistrict pic.twitter.com/Rxa3fN8Mud

