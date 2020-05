Audiences : The Last Dance poursuit sur sa lancée

Sans surprise, les épisodes 5 et 6 de The Last Dance diffusés dimanche soir sur ESPN ont encore cartonné. Ils ont rassemblé en moyenne 5.5 millions de téléspectateurs, 5.8 pour l’épisode 5 et 5.2 pour l’épisode 6. Les 18-49 ans représentent 2.9 millions de téléspectateurs sur les épisodes 5 et 6.

Depuis le début de la série, l’audience moyenne sur ESPN est de 5.8 millions de téléspectateurs. Mais avec la disponibilité des épisodes à la demande, les chiffres de chaque épisode gonflent jour après jour. Ainsi, les épisodes 1 et 2 ont désormais été vus en moyenne par respectivement 13 et 13.1 millions de personnes. Quant aux épisodes 3 et 4 ils en sont respectivement à 11.3 millions et 10.9 millions, une augmentation plus rapide que pour les épisodes 1 et 2.