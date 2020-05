Michael Jordan : « J’ai dit ça pour plaisanter; Je ne me suis jamais vu comme un activiste; Est-ce que c’était égoïste ? Probablement »

Dans le cinquième épisode de The Last Dance, Michael Jordan, à qui il a souvent été reproché dans le passé de ne pas prendre position politiquement a abordé sa fameuse citation : « Les Républicains aussi achètent des chaussures ».

« Je ne pense pas que la déclaration doive être corrigée parce que j’ai dit ça pour plaisanter dans le bus avec Horace Grant et Scottie Pippen. J’ai lancé ça comme ça, spontanément. Ma mère m’a demandé de faire une intervention publique pour Harvey Gantt et j’ai dit : ‘Écoute maman, je ne vais pas parler de quelqu’un que je ne connais pas. Mais j’enverrai une contribution pour le soutenir’. Et c’est ce que j’ai fait.

Je félicite Muhammad Ali d’avoir défendu ses convictions. Mais je ne me suis jamais vu comme un activiste. Je me voyais comme un joueur de basket. Je n’étais pas un politicien quand je jouais au basket, j’étais concentré sur mon basket. Est-ce que c’était égoïste ? Probablement. Mais c’était mon énergie. » Michael Jordan