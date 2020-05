Jimmy Butler : « Il n’y a pas de meilleur endroit pour moi, cette organisation est spéciale »

Bien qu’il passe son confinement en Californie avec quelques amis, Jimmy Butler s’est dit très heureux à Miami -où il est arrivé via un sign-and-trade l’été dernier – durant un live Instagram organisé par Sue Bird et Megan Rapinoe.

« Je suis grave heureux. Sans aucun doute. Il n’y a pas de meilleur endroit où être pour moi. C’est Miami. On a les bons jeunes, les bons vétérans. Les jeunes comprennent et ils ont faim, faim de revenir sur les terrains. J’ai créé des liens avec beaucoup de coéquipiers dans chacune de mes anciennes équipes. Mais cette organisation est spéciale. » Jimmy Butler

Free agent sneakers, Butler – qui a pourtant avoué s’ennuyer sec une fois son entraînement démarré à 5h30 du matin terminé – n’est plus sous contrat avec Jordan Brand depuis le mois de janvier. Faut-il y voir un rapport, il n’a toujours pas commencé à regarder le documentaire The Last Dance. Contrairement à ses amis.

« Non je n’ai pas vu le doc sur MJ, je ne l’ai pas vu. Tout le monde le met sur toutes les télés de la maison. Et moi j’suis genre tu sais quoi, tout le monde le regarde donc je vais aller dehors et m’adonner à ma vraie vocation, et je vais taper dans un ballon de foot. » Jimmy Butler

Membre de l’équipe championne olympique à Rio en 2016, Butler n’a pas l’intention de faire partie de l’aventure Tokyo 2021.

« J’ai dit à Carmelo (Anthony) que s’il jouait, je jouerai (rire). Melo a dit qu’il ne jouerait pas. » Jimmy Butler

Cette saison avec Miami, Butler a tourné à 20.2 points (45.4%, 24.8% à 3-points), 6.6 rebonds et 6.1 passes par match.

