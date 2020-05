Kendall Gill raconte les parties de cartes avec Michael Jordan : “Le mec est resté debout jusqu’à 7h du matin pour récupérer sa mise”

Michael Jordan était connu pour aimer jouer son argent, que ce soit aux cartes ou au golf notamment. Comme sur le parquet, His Airness était prêt à tout pour ne pas être battu. Une histoire croustillante qui nous est contée par Kendall Gill dans le dernier “Bulls Talks Podcast”.

“Un jour, nous jouions aux cartes chez moi à Charlotte. Son meilleur ami Adolph et lui étaient venus. Il venait rendre visite à ses parents et nous sommes restés debout toute la nuit.” Kendall Gill

S’ils sont restés debout toute la nuit, c’est parce que Michael Jordan perdait et qu’il voulait à tout prix récupérer son argent. Plutôt mourir que de s’avouer vaincu.

“Vous savez, quand Magic a parlé du moment où il jouait aux cartes avec Michael et que ce dernier disait : ‘Restons encore une heure.’ Il a fait la même chose avec moi. J’étais en train de le battre et de lui piquer son argent. Le mec est resté debout jusqu’à 7h du matin pour récupérer sa mise. Sérieux. C’est une histoire vraie. Je voulais vraiment qu’il quitte ma maison. J’étais genre ‘Mec, ça fait plus de sept heures que t’es là. Pars.'” Kendall Gill