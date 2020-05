Dennis Lindsey : “Rudy Gobert et Donovan Mitchell sont prêts à mettre ça derrière eux et à aller de l’avant”

Près de deux mois après la suspension de la saison suite au contrôle positif de Rudy Gobert au coronavirus, puis celui de Donovan Mitchell dans la foulée, qui a crée des tensions entre les deux joueurs du Jazz, le président de la franchise, Dennis Lindsey, s’est montré optimiste pour la suite entre les deux.

Les deux All-Stars de la franchise ne s’étaient pas parlé pendant un mois, mais avaient fini par briser la glace comme l’avait confié Rudy Gobert le 12 avril.

« On ne s’est pas parlé pendant un moment après ça c’est vrai, mais on a discuté il y a quelques jours. On est tous les deux prêts à essayer d’aller gagner un titre pour cette équipe.Le but c’est de rester professionnel. Tout le monde a différentes relations… ce n’est jamais parfait. Même pour des gens qui sont mariés… ce n’est jamais parfait. Entre moi et mon coéquipier, c’est loin d’être parfait. Mais au bout du compte, on veut tous les deux la même chose : gagner. Nous sommes tous les deux des adultes, et nous allons tous les deux faire ce qu’il faut pour gagner. » Rudy Gobert