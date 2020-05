Chris Bosh sur le Heat : “Les Warriors ressemblent plus à une dynastie que nous”

Dans une interview accordée au Sun Sentinel, Chris Bosh confie qu’il a enfin refermé le livre de sa carrière de basketteur, lui qui a longtemps espéré un retour. C’est dans ces moments-là qu’on regarde en arrière sur sa carrière, mais l’intérieur ne l’a pas fait.

“Je n’ai jamais réfléchi à ma carrière, jamais. Je jouais juste au basket et je me projetais vers le lendemain. Je ne me suis jamais dit ‘Oh, je vais me plonger dans les archives.'” Chris Bosh

Quant à la place du Heat de Miami dans l’histoire, vainqueur de deux titres, il y a pensé et il regrette clairement que cela n’ait duré que 4 années. Trop court même pour parler de dynastie selon lui.

“Je réfléchissais à notre place dans l’histoire du basket et ce genre de choses, et je pense même que les Warriors ressemblent plus à une dynastie. Je pense que nous, c’était plus comme le groupe anglais Cream (connu pour être le premier super groupe de l’histoire du rock). Vous connaissez ? Nous étions plus comme Cream, genre : ‘Nous allons nous mettre ensemble. Nous allons jouer. Nous allons mettre en place cet énorme truc ensemble, pendant 4 ans, seulement 4 ans.’ … C’était une époque folle. C’est fou de ce dire que j’ai vécu ça.” Chris Bosh