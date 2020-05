Magic Johnson : « Krause a détruit une dynastie; Ils auraient sûrement gagné 10, 11, 12 titres »

Accro aux défis et à la reconstruction, Jerry Krause, GM des Bulls de 1984 à 2004, a fini par pousser sa franchise vers l’échec, en sous-estimant grandement le rôle de Michael Jordan et de ses pairs dans le succès des Bulls à la fin des années 90. En 1996 déjà, il avait tenté de remplacer Phil Jackson, avant d’annoncer clairement à ce dernier que la saison 1997-98 serait sa dernière à la tête des Bulls (et par la même occasion la dernière de Jordan, qui ne voulait pas jouer pour un autre coach).

« Krause a détruit une dynastie. S’ils avaient gardé la même équipe, en payant Scottie (Pippen), en faisant en sorte que Michael soit heureux, comme il l’était quand il avait Scottie en coéquipier et Phil (Jackson) en coach, avec d’excellents role players autour, ils auraient sûrement gagner 10, 11, 12 titres. Ils avaient ce genre de run en eux.

Mais quand tu commences à ne pas te soucier du bonheur de ta superstar et que tu penses que le management est plus important que le gars qui est sur le terrain… Il a pu voir que c’était une énorme erreur. Michael s’est dit : ‘Ah, vous pensez que vous pouvez gagner des matchs sans moi ? Et bien je vais vous montrer que non’. Donc il a pris sa retraite une première fois, les Bulls n’ont pas gagné le titre, il est revenu et ils en ont gagné 3 nouveaux d’affilée avant de quitter la franchise, qui n’a plus jamais été la même depuis. Derrick Rose avait apporté beaucoup d’excitation, mais n’a pas réussi à ramener un titre à Chicago comme Michael Jordan l’a fait. Donc encore aujourd’hui, la franchise en souffre. Ils ont fait une énorme erreur et ils ont compris qui avait vraiment le pouvoir entre le propriétaire/le GM et le joueur superstar. » Magic Johnson