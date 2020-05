Les Knicks auraient aussi un œil sur RJ Hampton

Les Knicks ont potentiellement de quoi faire une bonne draft avec plusieurs choix au premier tour : le leur, qui sera vraisemblablement dans le Top 10, mais aussi celui des Clippers. On sait qu’ils aimeraient recruter un meneur de jeu scoreur cet été et ils le trouveront peut-être via la draft. A ce sujet, le NY Post rapporte que la franchise aurait un oeil sur RJ Hampton, qui comme LaMelo Ball a décidé de passer par l’Australie pour se préparer à la draft.

Au contraire de LaMelo, il a vu sa cote baisser, la faute à une blessure, mais aussi sans doute à des stats moins brillantes dans une équipe bien meilleure, et une adresse de loin suspecte. Il pourrait donc chuter dans la draft et arriver jusqu’au Knicks avec leur choix dans le Top 10. Il était considéré comme un des 5 meilleurs joueurs de la cuvée 2019 et un des deux meilleurs meneurs.

Chose intéressante, Leon Rose, nouveau président de la franchise, avait tenté de signer Hampton comme client l’an passé.

En NBL Hampton a tourné à 8.8 points 8.8 points à 40.7% dont 29.5% à 3-pts, 3.9 rebonds, 2.4 passes et 1.1 interception

Rappelons que les Knicks auraient aussi un œil sur Théo Maledon, mais sans doute sans utiliser leur meilleur choix, plutôt en tentant de remonter en milieu de draft en utilisant le choix des Clippers.