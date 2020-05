Mark Cuban ne rouvrira pas le centre d’entraînement des Mavs : “je pense que le jeu n’en vaut pas la chandelle”

À partir d’aujourd’hui les franchises NBA peuvent rouvrir leur centre d’entraînement à condition que la ville et l’État où elles se trouvent l’autorisent. Ainsi, les Blazers, Nuggets et Cavaliers devraient le faire dès aujourd’hui. Quant aux Mavericks, qui sont autorisés à ouvrir, Mark Cuban a confié que cela n’arrivera pas de si tôt.

“Cela n’arrivera pas. Le problème évidemment c’est que nous ne pouvons pas tester les gens, et donc nous ne pouvons pas assurer la sécurité de qui que ce soit, que ce soit les joueurs de basket ou les autres personnes. Et même si nous pouvons essayer de prendre toutes sortes de précautions, cela n’en vaut pas la peine, surtout quand nos gars restent en bonne condition physique, qu’ils peuvent aller dehors pour shooter et jouer, et bosser de différentes façons. Donc je pense que le jeu n’en vaut pas la chandelle.” Cuban