Jason Kidd raconte le jour où Kobe Bryant, jeune insolent de 19 ans, a mis en rogne Karl Malone

En 1998, Kobe Bryant avait 19 ans et participait à son premier All-Star Game. L’occasion pour lui de se mesurer à Michael Jordan, lui aussi présent cette année et faisant encore partie des meilleurs joueurs de la NBA, malgré ses 35 ans. Bryant voulait tellement se confronter à Jordan, qu’il a complètement manqué de respect à un Karl Malone âgé de 36 ans et tout juste nommé MVP l’année précédente, comme le raconte Jason Kidd.

“C’est qui est ressorti le plus, c’est que Kobe rentrait dans le lard de Michael, et il n’avait pas peur. Une des actions que je ne vais jamais oublier – et vous pouvez en parler avec Karl – c’est que Malone a demandé un pick-and-roll et Kobe lui a fait un geste de la main pour lui dire de s’écarter. On était tous sous le choc, bouche bée. C’était Karl Malone, qui demandait un pick-and-roll, une action qu’il avait fait un million de fois avec John Stockton (absent lors de ce All-Star Game ndlr). Et pourtant Kobe disait : “Non non, je gère ça moi-même.” Et il a dégagé Karl d’un geste de la main, avant de faire son truc. Je pense que Karl s’est dit qu’il devait sortir du match, parce que ça l’avait dépassé. Avoir le culot de faire ça à Karl, rien qu’à cause de ses muscles, il fallait être différent. Sur le banc, on était tous en train de rigoler et de se payer la tête de Karl, en lui disant : “Ton écran devait être pourri”. Mais surtout, ça montrait la détermination de Kobe à être le meilleur. Il voulait être le prochain Michael Jordan, si ce n’est meilleur. Il voulait ce un contre un, et n’avait pas le sentiment d’avoir besoin de l’aide de Karl.” Jason Kidd.

Si le banc de l’équipe de l’Ouest a rigolé de ce moment, Karl Malone n’a lui apparemment pas trouvé ça très drôle selon un ancien coach des Lakers, Del Harris.

“Il y a eu du grabuge dans ce match à cause de cette action, quand il a dégagé Malone du poste bas pour pouvoir jouer un un contre un sur l’aile. Malone était tellement en colère qu’il a dit qu’il ne reviendrait jamais au All-Star Game si c’était pour être dégagé de l’action par un gosse.” Del Harris.

Une réaction qui n’a pas dû avoir beaucoup d’impact sur Kobe, surtout qu’il aurait, toujours selon Jason Kidd, impressionné Jordan lors de cette rencontre.

“Normalement, MJ montrait qu’il ne vous respectait pas en vous donnant un surnom. Kobe, il l’appelait le gamin des Lakers jusqu’à ce qu’il gagne son respect. Je pense qu’à la fin de la carrière de Kobe, il l’appelait par son prénom.” Jason Kidd.

Dans le documentaire The Last Dance, on voit effectivement Jordan se montrer très amical avec Bryant à la fin de la rencontre, lui indiquant qu’ils allaient se revoir. Et ce même si le maître a au final dominé l’élève, avec 23 points contre 18.

