L’agent de Facundo Campazzo sur un départ en NBA : “Il n’y a rien de concret”

Récemment des rumeurs faisaient état d’un fort intérêt de la part de plusieurs fanchises NBA pour le meneur de jeu argentin Facundo Campazzo. Les Spurs et les Mavs seraient sur le coup, mais l’agent du joueur, Claudio Villanueva, a démenti.

“Je vais vous dire quelque chose, juste pour être clair. Lors des deux dernières années durant la saison, des scouts sont venus me parler un millier de fois pour me poser des questions. Je l’ai dit il y a 3 ans, il est le meilleur meneur en Europe, et en tant que meilleur meneur en Europe, il est un des trois meilleurs joueurs en Europe. Ce serait dingue que la NBA n’ait pas un oeil sur un des meilleurs. Il n’y a rien de concret, il n’y a aucune discussion, puis la NBA ne sait pas comment la saison va se terminer et s’ils vont terminer la saison, quand ou comment la prochaine se déroulera. Ils ne savent pas quel sera le salsary cap. Donc si vous me demandez s’ils se sont renseignés sur Campazzo ? Je vous dis oui, un millier de fois. Mais à l’heure actuelle il n’y a rien de concret.” Villanueva