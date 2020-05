Les salles d’entraînement, dont celle du Jazz, continuent de rouvrir au compte-gouttes

Le Zions Bank Basketball Campus, centre d’entraînement du Jazz, a rouvert ses portes aux joueurs NBA lundi. On rappelle qu’un maximum de 4 joueurs est autorisé en même temps dans la salle, pour du travail individuel uniquement (un panier chacun), avec un assistant coach seulement.

Lundi, les Hawks aussi ont retrouvé leur parquet d’entraînement à l’Emory Sports Medicine Complex. Cela devait aussi être le cas des Raptors, Nuggets et Kings. Vendredi, Cleveland et Portland avait été les premières équipes à bénéficier de la réouverture de leurs salles. Pour certaines équipes, cela se fera un peu plus tard (ce sera notamment le cas pour les Pelicans à New Orleans), selon les mesures de déconfinement prises dans chaque État.

Ce ne sera en revanche pas le cas des Mavericks, dont le propriétaire Mark Cuban a expliqué il y a quelques jours que « le jeu n’en valait pas la chandelle » selon lui.

via NBA