Rich Kleiman sur les reproches de Draymond Green à l’encontre de Kevin Durant : “Quand vous analysez ce qu’il dit, ça n’a pas de sens” 

Lors de son passage dans le podcast All The Smoke, Draymond Green a reproché à Kevin Durant de ne pas avoir annoncé dès le début de saison qu’il ne resterait pas. Rich Kleiman, agent de Kevin Durant et partenaire de business, a réagi dans le podcast “Tampering” de The Athletic.

“Kevin et moi n’avons pas discuté des commentaires de Draymond Green. Je ne suis pas forcément d’accord avec le : ‘Il aurait dû nous le faire savoir.’ Parce que rien n’est aussi blanc et noir que ça. Tu es damné si tu le fais, et tu es damné si tu ne le fais pas. À certains moments il ne savait pas ce qu’il allait faire. Tu hésites, ta position change. C’est pareil pour tout le monde au cours d’une saison. Tu vas faire une déclaration au sujet de quelque chose alors que tu ne sais pas comment tu te sentiras ou que tu ne sais pas ce qui va se passer ? Regardez ce qui lui est arrivé en finales. Personne ne savait que ça se produirait. Donc, réfléchissez à l’effet que cela aurait eu. Imaginez des gens dire : ‘Plus tôt dans la saison, Kevin a dit qu’il ne reviendrait pas.’ Ils ne cesseraient d’en parler. Quand vous analysez ce qu’il dit, ça n’a pas de sens. Et il ne savait vraiment pas ce qu’il allait faire. Mais disons que Kevin ait annoncé ça au début de l’année, et encore une fois il ne savait pas ce qu’il allait faire. Mais disons qu’il l’ait annoncé, comment est-ce que cela aurait rendu les choses plus faciles pour qui que ce soit ? Il y aurait eu sans cesse des questions. Ça n’aurait pas été mis de côté. Ils avaient de toute façon déjà fait signer KD aux Knicks et moi j’allais être le GM, et c’était totalement faux. On n’aurait pas pu éviter tout ça de toute façon. Donc je ne pense pas que cela soit lié.” Kleiman

On peut même penser que cela aurait été pire qu’il annonce son départ dès le début de saison, et ça aurait sans doute encore plus détérioré les relations en KD et ses coéquipiers.