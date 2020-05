COVID-19 : stars NBA et propriétaires font confiance à Adam Silver pour gérer la crise

En témoigne sa conférence téléphonique organisé en leur compagnie vendredi dernier, Adam Silver le commissionner de la NBA prend soin d’entretenir une bonne relation avec les joueurs et leur syndicat. Depuis le début de la crise liée au coronavirus, ces derniers lui font confiance – sans jamais critiquer publiquement ses choix – dans sa gestion de la situation.

Sa décision de suspendre la saison immédiatement après la découverte d’un premier cas positif et le fait d’avoir prévenu et préparé les équipes et les joueurs plusieurs semaines avant la Maison Blanche elle-même lui a permis de gagner un peu plus en crédibilité. Notamment auprès des stars – dont Chris Paul, président du syndicat des joueurs et proche de LeBron James – avec qui sa bonne relation est extrêmement importante dans la collaboration ligue/joueurs.

Depuis hier (15 mai), une retenue de 25% sur salaire pour tous les joueurs a démarré. Une décision prise mutuellement entre la ligue et les joueurs afin d’éviter la clause « de force majeure » qui obligerait les deux camps à négocier un nouvel accord collectif. Les joueurs ont aussi été prévenus par Silver : les revenus de la ligue (la projection 2020-21 était de 8 milliards de dollars) suite aux absences de matchs pourraient baisser de 40%.

Mais la confiance construite entre lui, Michele Roberts (directrice du syndicat) et les joueurs permettent de conserver une entente cordiale, qui n’aurait peut-être pas été possible sous l’ère David Stern – Billy Hunter.

Et alors que Silver a indiqué que tant qu’il n’y aurait pas de vaccin, le retour des fans dans les salles serait compliqué à envisager, la ligue et les propriétaires ont discuté mardi du problème selon Woj. La NBA étudierait ainsi comment les équipes pourraient, si nécessaire, se montrer créatives pour continuer à accueillir des fans à 15, voire 20% des capacités de leurs salles (mises en place de protocoles avec respect des mesures barrières).

via ESPN