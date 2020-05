Chris Paul : “Nous voulons tellement jouer. Je pense qu’il y a un consensus chez les joueurs”

Il y a une semaine Adam Silver a fait un point avec les joueurs NBA mais il y en a un pour qui les updates sont quotidiennes, c’est Chris Paul. Le meneur du Thunder est le président du syndicat des joueurs et comme la NBA, il n’a qu’une envie : reprendre la saison. Il a même organisé un call privé avec les superstars de la ligue, toutes motivées pour reprendre.

“Beaucoup de discussions difficiles doivent avoir lieu, beaucoup de décisions difficiles. Mais avec l’équipe autour de nous, je pense qu’au final nous irons là où nous voulons aller. Evidemment nous voulons jouer. Oh man, nous voulons jouer. Nous voulons tellement jouer. Et je pense qu’il y a un consensus chez les gars de la ligue. Nous voulons, bien sûr, être le plus en sécurité possible. Mais le principal, c’est que le jeu nous manque.” Chris Paul